Marius Sumudica: "Galiba Türkiye'de popülerim"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la ilk maçına çıkan Rumen hoca, üst üste 5 maç kaybeden bir takımı devraldığını belirtirken "5 maç üst üste kaybetmiş bir takımı almak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeye saygı gösterdiler. Tecrübeli oyuncularım da var. Söylediklerimi anlayacak, anlattıklarımı oynayacak oyuncularım var. Deplasmanda 2 gol attık. Rakip takım taraftarları benimle fotoğraf çektirdi. Galiba Türkiye'de popülerim. Çalıştığım her yerde oranın pasaportunu almaya çalıştım. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. İyi hissetmesem geri gelmezdim." diye konuştu.
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