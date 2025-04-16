Marius Sumudica, Boupendza'yı gözyaşlarıyla anlattı: Şok oldum, oğlum gibiydi

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Hatayspor'la 2021-22 sezonunda Hatayspor'la Süper Lig'de gol krallı olan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Boupendza'nın vefatı futbol dünyasında şok etkisi yaratırken şüpheli ölümle alakalı, intihar ve cinayet ihtimalleri araştırılıyor.

SUMUDİCA'DAN BOUPENDZA AÇIKLAMASI

Süper Lig'de Kayserispor, Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlüklerini yapan Marius Sumudica, mevcut görev aldığı kulüp olan Rapid'te birlikte çalıştığı Aaron Boupendza'nın vefatıyla alakalı Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: OĞLUM GİBİYDİ

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'Buna inanmadım, doğrulanmasını bekliyordum. Yeni bir şey ortaya çıktı mı? Daha fazla bilgiye sahip değilim. Orada hiçbir şeyin ortaya çıkmadığını görüyorum, tamamen şok oldum. O benim çocuğum gibiydi. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu (ağlamaya başlıyor).'

'SONRAKİ MAÇTA ONUN İÇİN BİR ŞEYLER HAZIRLAYACAĞIZ'

'Benim için çok büyük bir darbe. Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Kelimeler gereksiz. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın."