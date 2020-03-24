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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Marius Sumudica: Allah Türk milletini korusun

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Marius Sumudica: Allah Türk milletini korusun
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, corona virüsüyle mücadele kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, koronavirüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam kurallara uyulması gerektiğini belirtirken, birlikte hareket edilerek salgından uzak durulabileceğini söyledi.

Koronavirüsten korunmak için evde kalmanın da önemine değinen Sumudica, "Değerli Türk halkına selamlar, dünya olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Benim mesajım: Lütfen evde kalın. Bu sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemli. Türklere bana gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz durum çok ciddi. Bu konuda en etkili ve en büyük önlemleri alın. Bizlerin duaya ve desteğe ihtiyacı var. Birbirinizi her zaman destekleyin. Birlikte hareket edersek virüsü yeneceğiz. Hep birlikte biz kazanacağız. Allah Türk milletini korusun" açıklamasında bulundu.

Marius Sumudica: Allah Türk milletini korusun

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