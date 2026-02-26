Marius Mouandilmadji: 'Hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum!'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşamasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Olivier Ntcham, 70. dakikada Cherif Ndiaye, 79. ve 90+2. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor oyuncularından Marius Mouandilmadji, Cherif Ndiaye ve Olivier Ntcham açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

MOUANDILMADJI: 'HEM KENDİMLE HEM DE TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Bugün göstermiş olduğumuz performans sebebiyle hem kendimle hem de takımımla gurur duyuyorum. İyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Alacağımız iyi sonuçlarla taraftarımızı ve şehrimizi mutlu etmek istiyoruz."

CHERIF NDIAYE: "HOCAMIZIN DEVREDE YAPTIĞI KONUŞMA BİZE GÜÇ VERDİ"

"İlk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu, ve konuşmasıyla bize güç verdi. Şimdi en iyi şekilde bir sonraki maça odaklanmak istiyoruz."

OLIVIER NTCHAM: "GALİBİYET HARİKA OLDU!"

"Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik."