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GeriFutbol Mario Mandzukic'ten görülmemiş davranış! Maaşını iade etti...
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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Mario Mandzukic'ten görülmemiş davranış! Maaşını iade etti...

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Mario Mandzukic'ten görülmemiş davranış! Maaşını iade etti...

Ara transfer döneminde ismi Beşiktaş ile de anılan ancak İtalyan devi Milan'a transfer olan Hırvat golcü Mario Mandzukic, kulübünde örnek bir tavır sergiledi.

Spor Arena Dış Haber - Milan ile sözleşmesi 6 aylık olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic, sık sık sakatlandığı için yalnızca 4 lig maçında görev yapabildi. Mandzukic, hiç forma giyemediği Mart ayında aldığı maaşı ise kulübe iade etti.

Mandzukic'in davranışıyla ilgili konuşan Milan Başkanı Scaroni; "Olağanüstü bir jest. Mandzukic bu davranışla meslek ahlakının ne kadar yüksek olduğunu hepimize gösterdi." dedi.

MANDZUKIC'İN İADE ETTİĞİ MAAŞ, GENÇLİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Milan Başkanı Paolo Scaroni, Mandzukic'in kulübe iade ettiği 300 bin Euro'luk maaşının, bir vakfa bağışlanacağını ve gençlerin eğitimi için kullanılacağını duyurdu.

Mario Mandzukicten görülmemiş davranış Maaşını iade etti...

Mario Mandzukicten görülmemiş davranış Maaşını iade etti...

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