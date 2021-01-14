Mario Mandzukic transferinde Beşiktaş'a dev rakip!

Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transfer için Avrupa'dan dev bir rakip çıktı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Milan, Hırvat golcünün transferi için düğmeye bastı. Milan yöneticilerinin Mandzukic'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve maaş konusunun konuşulduğu belirtildi.

Mandzukic'in Milan'a transfer olması halinde İtalyan ekibinin forvet hattı Zlatan Ibrahimovic ve Mario Mandzukic ikilisinden oluşacak.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER NASIL GİDİYOR?

Yarım sezondur boşta bulunan 34 yaşındaki futbolcuyla yaklaşık 1 milyon Euro garanti ücret, maç başı ve şampiyonluk halinde bonus konusunda yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydeden Beşiktaş Yönetimi, oyuncuya bütçe açmak için girişimlerini hızlandırmıştı.

SON TURNUVASINA KATILMAK İSTİYOR

Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinde forma giymesinin ardından son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail’le anlaşma sağlayan Mario Mandzukic’in, bu kulüple macerası kısa sürmüştü. Sözleşmesini fesh edip boşa çıkan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda Avrupa’da futbol oynamaya devam edip EURO 2020’de Hırvatistan’ın kadrosunda yer almayı planlıyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...