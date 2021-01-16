Mario Mandzukic transferi için Beşiktaş'a cevap! Milan devreye girince...

Spor Arena Dış Haberler | Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Milan'ın Hırvat golcü için devreye girmesiyle kötü haber aldı.

İtalya basınında yer alan habere göre Milan, tıpkı Beşiktaş gibi Mario Mandzukic'e 6 aylık bir sözleşme teklifinde bulundu. Hırvat forveti, Zlatan Ibrahimovic ile birlikte kullanmak isteyen Milan, teklifini Mandzukic'e iletti.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFİ DE REDDETTİ

Mario Mandzukic'in ise Milan'dan aldığı bu teklifin ardından Beşiktaş dahil gelen diğer teklifler yerine Milan'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ...

Sezon başında da gündeme gelen ancak Hırvat yıldızın yüksek ücretine ek olarak imza parası da istemesiyle tıkanan görüşmeler ara transfer döneminde yeniden sıklaşmıştı. En son 7 Mart 2020’de sahaya çıkan Hırvat golcünün siyah beyazlı formayı giyebilmesi için yönetim 6 aylığına 1 milyon Euro teklif etmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Mandzukic'in menajerleri Milano'da Milan kulübü yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmişti.

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