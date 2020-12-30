Mario Mandzukic operasyonu başladı! Taraftarı heyecanlandıran sözleşme...

Sezon başında genç oyuncularla yapılanan Beşiktaş, liderin bir puan arkasında ikinci sırada 2020 yılını bitirdi. Sergen Yalçın'ın kurduğu sistem başarıyla işledi. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı Mario Mandzukic'i koydu.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek. (Fanatik)

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