Mario Mandzukic imzayı atıyor! Sağlık kontrolünde görüntülendi...

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic, Serie A devi Milan ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya giden Hırvat golcünün günün ilerleyen saatlerinde Milan ile son yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun yarım sezon için 1.5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN: MANDZUKIC İLE İLGİLENİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini söylemişti.

"Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin demek doğru değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mario Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse olabilir. Net bir şey önümüzde yok"

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