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GeriFutbol Mario Mandzukic El-Duhail'den ayrıldığını açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 17:25,Son Güncelleme:

Mario Mandzukic El-Duhail'den ayrıldığını açıkladı!

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Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid ve İtalya'da Juventus'ta top koşturan Mandzukic, Katar ekibinde forma giydiği 7 maçta 1 gol atmıştı.

Mario Mandzukic El-Duhailden ayrıldığını açıkladı

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