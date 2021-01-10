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GeriFutbol Mario Mandzukic, Beşiktaş yönetimini çıldırttı!
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Mario Mandzukic, Beşiktaş yönetimini çıldırttı!

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Beşiktaş'ta daha önce yapılan teklifi kabul eden Mario Mandzukic'in karar değiştirmesi yönetimi çileden çıkarttı.

Beşiktaş'ta transferi için büyük çaba gösterilen Mario Mandzukic konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.

Beşiktaştan transfer Mario Mandzukic atağı
Beşiktaş'tan transfer Mario Mandzukic atağı!

Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euro'luk teklif sundu. Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.

Mario Mandzukic, Beşiktaş yönetimini çıldırttı

34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı. (Fotomaç)

Mario Mandzukic, Beşiktaş yönetimini çıldırttı

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