Mario Mandzukic, Beşiktaş yönetimini çıldırttı!

Beşiktaş'ta transferi için büyük çaba gösterilen Mario Mandzukic konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce yapılan 1 milyon euro'luk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.

Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euro'luk teklif sundu. Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı. (Fotomaç)

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