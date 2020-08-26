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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Mario Lemina'dan transfer paylaşımı!

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Mario Lemina'dan transfer paylaşımı!
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Lemina, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Lemina, 'Selam' yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullandı.

Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlandı.

Mario Leminadan transfer paylaşımı

 

Mario Leminadan transfer paylaşımı

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