Mario Lemina'dan transfer paylaşımı!

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Lemina, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Lemina, 'Selam' yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullandı.

Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlandı.

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