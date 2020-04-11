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GeriFutbol Mario Lemina'dan "La Casa de Galatasaray" paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2020 - 21:33,Son Güncelleme:

Mario Lemina'dan "La Casa de Galatasaray" paylaşımı

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Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina, sosyal medya hesabından La Casa de Papel paylaşımı yaptı.

Dünyayı saran corona virüs nedeniyle karantina günleri devam ederken, futbolcuların da sosyal medya paylaşımları artarak devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda forma giyen 26 yaşındaki Gabonlu yıldız, son yaptığı paylaşımında İspanyolların ünlü dizisi La Casa de Papel'e yer verdi. 

La Casa de Papel dizisinin afişine Fatih Terim, Muslera, Falcao, Onyekuru ve kendi görselini ekleyen Lemina, "La Casa De Galatasaray" notunu düştü.

Mario Leminadan La Casa de Galatasaray paylaşımı

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