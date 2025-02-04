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Mario Lemina yeniden Galatasaraylı oldu

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#GALATASARAY#Mario Lemina#TRANSFER
Mario Lemina yeniden Galatasaraylı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:00

Mario Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, bonservis için Wolverhampton’a 3 milyon Euro ödeyecek. Tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılıların teklifini kabul etmesinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşme önemli rol oynadı.

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FORVET mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina’yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton’da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Stoper mevkisinde de oynayabiliyor

iMZA atmak için dün akşam İstanbul’a gelen Lemina’nın Galatasaray’ın teklifini kabul etmesinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşme önemli rol oynadı. Bu sezon Wolves’ta 19 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

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Wolves 11 milyon Euro’ya almıştı

GALATASARAY’a kiralandığı dönemde bonservisi Southampton’da olan Mario Lemina, daha sonra 2 sezon Fulham’a kiralandıktan sonra 2021’de 5.5 milyon Euro’ya Nice’e, 2023’te de 11 milyon Euro’ya Wolverhampton’a satıldı. Lemina daha önce Lorient, Marsilya ve Juventus takımlarında da oynadı. Gabon Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, 32 kez milli formayı giyip 3 gol kaydetti.

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#GALATASARAY#Mario Lemina#TRANSFER

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