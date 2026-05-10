Mario Lemina Spor Arena'ya şampiyonluğu değerlendirdi: Gurur duyuyorum

Galatasaray, üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı kırmızılılar, Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet sonrası sezonu zaferle taçlandırdı.

Maç sonrası Galatasaray'da Antalyaspor maçında gol bulan Mario Lemina, Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'un sorularını yanıtladı.

"BU TÜR ANILARI YAŞAMAK İÇİN DÖNDÜM"

Lemina, Spor Arena'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Bu senin Galatasaray ile ikinci Türkiye şampiyonluğun. Nasıl hissediyorsun?

Gurur duyuyorum. Bu tür anları yaşamak için buraya geri döndüm. Burada gol atmaktan, takımla birlikte başarıya ulaşmaktan gurur duyuyorum. Burada benim için her şey çok olumlu. Taraftarlarla birlikte olmaktan, onlarla kutlama yapmaktan çok gurur duyuyorum ve ailemle de kutlama yapacağım.

-Peki gelecek sezonla ilgili taraftarlara ne söylemek istersin?

-Rahat olun. Yine çok çalışacağız ve yine kazanacağız