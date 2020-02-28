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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Mario Lemina sahada çalıştı

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Mario Lemina sahada çalıştı
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas oyunları oynadığı, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Mario Lemina'nın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel çalıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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