×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mario Lemina: 'Liverpool tur için her şeyi yaptı!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 02:51

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.

Mücadelenin ardından temsilcimizde Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı açıklamalar yaptı.

ABDÜLKERİM: "GOLÜ YİYİNCE OYUNDAN DÜŞTÜK"

Sarı-kırmızılı savunma oyuncusu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Aslında ikinci yarıya iyi başlamıştık. Ama golü yiyince tekrar oyundan düştük. İçeride de bunu konuşmuştuk, çıkıp ağırlığımızı koymak. İyi başlamıştık golü yiyince düştük, goller de arka arkaya geldi." diye konuştu.

Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin bütün takdir haklarını Liverpool'dan yana kullandığını savunan Abdülkerim Bardakcı, "Savunma olarak aslında buraya kadar iyi gelmiştik. Karşımızda dünyanın en iyi futbolcuları var. Yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye bu platforma daha güçlü geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Her yıl kendilerini geliştirdiklerini belirten deneyimli oyuncu, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bayağı ilerledik, ülkemizi gururla temsil ettik. Bundan sonra tamamen lige odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmak istiyoruz." dedi.

LEMINA: LIVERPOOL TUR İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Mario Lemina ise "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk. Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz." açıklamasında bulundu.

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen takım arkadaşları için ise "Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME!