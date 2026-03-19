Mario Lemina: 'Liverpool tur için her şeyi yaptı!'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.

Mücadelenin ardından temsilcimizde Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı açıklamalar yaptı.

ABDÜLKERİM: "GOLÜ YİYİNCE OYUNDAN DÜŞTÜK"

Sarı-kırmızılı savunma oyuncusu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Aslında ikinci yarıya iyi başlamıştık. Ama golü yiyince tekrar oyundan düştük. İçeride de bunu konuşmuştuk, çıkıp ağırlığımızı koymak. İyi başlamıştık golü yiyince düştük, goller de arka arkaya geldi." diye konuştu.

Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin bütün takdir haklarını Liverpool'dan yana kullandığını savunan Abdülkerim Bardakcı, "Savunma olarak aslında buraya kadar iyi gelmiştik. Karşımızda dünyanın en iyi futbolcuları var. Yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye bu platforma daha güçlü geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Her yıl kendilerini geliştirdiklerini belirten deneyimli oyuncu, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bayağı ilerledik, ülkemizi gururla temsil ettik. Bundan sonra tamamen lige odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmak istiyoruz." dedi.

LEMINA: LIVERPOOL TUR İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Mario Lemina ise "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk. Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz." açıklamasında bulundu.

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen takım arkadaşları için ise "Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.