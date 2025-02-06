Mario Lemina İstanbul'a geldi! 'Evime geri döndüm'

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Galatasaray’ın Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata’dan sonraki 3. transferi Mario Lemina, dün İstanbul’a geldi. İngiltere’nin Wolverhampton takımından 2.5 milyon Euro’ya alınan Gabonlu orta saha oyuncusu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
2019-20 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giyen Lemina, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “2020’de buradan ayrılırken ‘Bu hikaye bitmedi’ demiştim. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum” dedi.