Mario Jardel'den Galatasaray'a çağrı! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu ve kazanamama serisini 8 maça çıkarttı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Jardel, sosyal medya hesabından kulübe seslendi ve şu sözleri kullandı;

''Sana neler oluyor Galatasaray? Neden kazanamıyorsun? Paran var, yapılanman, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelirim. Kazanman için benim geri gelmem mi lazım?''

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