Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj
Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Mario Jardel, 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için mesaj paylaştı.
Mario Jardel, Ali Sami Yen Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım" yorumunda bulundu.
Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.
Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştı.
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