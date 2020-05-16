MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMario Jardel, Emre Belözoğlu'nu Galatasaray fotoğrafından sansürledi!
GeriFutbol Mario Jardel, Emre Belözoğlu'nu Galatasaray fotoğrafından sansürledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Mario Jardel, Emre Belözoğlu'nu Galatasaray fotoğrafından sansürledi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mario Jardel, Emre Belözoğlu'nu Galatasaray fotoğrafından sansürledi!
Abone Olgoogle-news

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Mario Jardel, yaptığı paylaşımla gündem oldu.

2000 yılında 17 milyon Euro karşılığı Porto'dan Galatasaray'a transfer olan ve 1 sezonda attığı gollerle Sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne giren Jardel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ı unutmadığını gösteriyor.

Ancak Mario Jardel'in son paylaşımında eski takım arkadaşı, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nu hedef alması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın 2000-2001 sezonundan bir kadro fotoğrafını paylaşan Jardel, Emre Belözoğlu'nun yüzünü sansürledi. Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafa ise şunu yazdı: "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz."

Mario Jardel, Emre Belözoğlunu Galatasaray fotoğrafından sansürledi

Mario Jardel, Emre Belözoğlunu Galatasaray fotoğrafından sansürledi

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle