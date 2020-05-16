Mario Jardel, Emre Belözoğlu'nu Galatasaray fotoğrafından sansürledi!

2000 yılında 17 milyon Euro karşılığı Porto'dan Galatasaray'a transfer olan ve 1 sezonda attığı gollerle Sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne giren Jardel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ı unutmadığını gösteriyor.

Ancak Mario Jardel'in son paylaşımında eski takım arkadaşı, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nu hedef alması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın 2000-2001 sezonundan bir kadro fotoğrafını paylaşan Jardel, Emre Belözoğlu'nun yüzünü sansürledi. Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafa ise şunu yazdı: "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz."

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