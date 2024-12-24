Mario Hermoso kimdir, nereli, kaç yaşında? Mario Hermoso hangi takımlarda oynadı?

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Mario Hermoso, İspanyol futbolunun önemli defans oyuncularından biridir. 1995 doğumlu olan Hermoso, futbola olan ilgisini erken yaşlarda kazanmış ve hızlı bir şekilde profesyonel sahaya adım atmıştır. Kariyerinde Espanyol, Atlético Madrid gibi büyük kulüplerde yer alırken, İspanya Milli Takımı'nda da maçlara çıkmıştır. Peki, Mario Hermoso kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MARİO HERMOSO KİMDİR?

Mario Hermoso, 18 Ocak 1995 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola, çocukluk yıllarında Real Madrid altyapısında başlamış ve burada gelişim göstererek profesyonel kariyerine adım atmıştır. Defans oyuncusu olarak tanınan Hermoso, çok yönlülüğüyle de dikkat çekmektedir. Hem sol bek, hem de stoper olarak görev yapabilen yetenekli futbolcu, zaman içerisinde yetenekleriyle kulüp takımlarında önemli bir yer edinmiştir. İspanyol futbolunun değerli oyuncularından biri olarak görülmektedir.

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HERMOSO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mario Hermoso, futbolculuk kariyerine Real Madrid altyapısında başlamış, burada başarılı performanslar sergileyerek profesyonel takıma yükselmiştir. Ancak, asıl çıkışını 2017 yılında Espanyol'a transfer olarak gerçekleştirmiştir. Burada gösterdiği yüksek performans, onu İspanya'nın en dikkat çeken defans oyuncularından biri yapmıştır. 2019 yılında Atlético Madrid'e transfer olan Hermoso, burada da büyük bir kariyer yapmış ve kulübün savunmasında önemli bir yer edinmiştir. 2020'de milli takıma seçilen Hermoso, İspanya'nın uluslararası arenada da formda bir oyuncusu olmuştur.

Hermoso, Atlético Madrid ile La Liga şampiyonluğu gibi büyük başarılar kazanırken, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa zaferlerine de imza atmıştır. Hem kulüp hem de milli takımda önemli başarılara ulaşan Mario Hermoso, defansif özelliklerinin yanı sıra oyun kurma becerileriyle de tanınmaktadır.