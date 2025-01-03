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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! Eşyalarını topladı ayrılıyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Becao
Yıldız oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı Eşyalarını topladı ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 07:00

Roma’da düzenli oynamadığı için mutsuz olan ve sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Hermoso’nun, Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe’ye ‘Evet’ dediği belirtildi.

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Sakatlanan Becao ve Oosterwolde’nin sezonu kapatmaları sonrası stoper arayışına giren Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Mario Hermoso ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya’dan La Gazzetta dello Sport ve Il Messaggero’nun haberlerine göre İspanyol futbolcu, Roma ile yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdi ve bu düşüncesini kulüp yönetimine iletti. Teknik direktör Claudio Ranieri’nin, takımda kalmasına yönelik girişimlerini de sonuçsuz bırakan Hermoso’nun, eşyalarını topladığı ifade edildi.

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Sezon başında bedelsiz olarak geldiği Roma’da çoğunlukla yedek kalması nedeniyle mutsuz olan Hermoso’nun, sürekli oynama şansı daha yüksek olduğu için Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu bonservisinin bedelsiz olarak kendisine verilmesini talep ederken, yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kulübünün bu isteği olumlu karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hermoso’nun Fenerbahçe’yi seçmesinde, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin önemli rol oynadığı da kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Becao

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