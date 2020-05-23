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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Mario Götze'nin Dortmund serüveni sona eriyor! Sezon sonunda serbest...

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Mario Götze'nin Dortmund serüveni sona eriyor! Sezon sonunda serbest...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze'nin, sezon sonunda sarı-siyahlı takımdan ayrılacağı bildirildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Götze ile dürüst bir şekilde görüştüğünü belirterek, "Sezondan sonra iş birliğimizi sürdürmeyeceğimiz konusunda anlaştık." dedi.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

 

Mario Götzenin Dortmund serüveni sona eriyor Sezon sonunda serbest...

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