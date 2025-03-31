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Mario Gomez dönüyor! İşte o plan

Güncelleme Tarihi:

#Mario Gomez#Bayern Münih#Beşiktaş
Mario Gomez dönüyor İşte o plan
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 21:36

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski Alman golcü Mario Gomez, futbola geri dönüyor. Gomez, futbola yönetici olarak hizmet edecek.

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Bayern Münih, 2009-2013 yılları arasında takımın formasını giyen Mario Gomez'e kulüpte görev verebilir.

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, gelecekteki stratejik hedefleri için şimdiden çalışmalara başladı.

HEDEF MARIO GOMEZ

Alman ekibinin bu doğrultuda Red Bull Futbol Grubu'nda (Bragantino, New York, Leipzig) futbol direktörü olarak görev yapan Mario Gomez ile ilgilendiği belirtildi.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Bayern Münih'in, Gomez'in çalışmalarını yakından takip ettiği ve Alman futbol adamının gelecek ile ilgili fikirlerini öğrenmek için geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptığı öne sürüldü.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Red Bull Futbol Grubu'nda 2022'de göreve başlayan 39 yaşındaki Alman futbol insanının söz konusu grupla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayern Münih forması giydiği dönemde Alman ekibinin formasını 174 maçta giyen Gomez, 113 gol, 26 asistlik performans ortaya koymuştu.

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#Mario Gomez#Bayern Münih#Beşiktaş

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