Mario Branco'nun yeni adresi belli oldu!

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Benfica'nın yeni sportif direktörü oldu.

Benfica resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rui Pedro Braz'ın yerine sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mário Branco'nun Futbol Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını ve görevine resmi olarak 14 Temmuz'da, A Takım'ın antrenmanlara başlamasıyla birlikte göreve resmi olarak başlayacak.

Mário Branco, uluslararası futbolda geniş bir eğitim geçmişine , Portekiz futbolu hakkında derin bir bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmıştır.

Kulüp, son birkaç haftadır birlikte yeni sezonu planlayan Lourenço Coelho ve Mário Branco'ya bol şans diliyoruz."

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