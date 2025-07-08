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Mario Branco'nun yeni adresi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Mario Branco#Fenerbahçe
Mario Branconun yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 22:42

Portekiz devi Benfica, sportif direktörlük görevini bırakmaya karar veren Rui Pedro Braz yerine Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'yu getirdiğini açıkladı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Benfica'nın yeni sportif direktörü oldu.

Benfica resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rui Pedro Braz'ın yerine sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı.

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Portekiz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mário Branco'nun Futbol Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını ve görevine resmi olarak 14 Temmuz'da, A Takım'ın antrenmanlara başlamasıyla birlikte göreve resmi olarak başlayacak.

Mário Branco, uluslararası futbolda geniş bir eğitim geçmişine , Portekiz futbolu hakkında derin bir bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmıştır.

Kulüp, son birkaç haftadır birlikte yeni sezonu planlayan Lourenço Coelho ve Mário Branco'ya bol şans diliyoruz."

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#Benfica#Mario Branco#Fenerbahçe

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