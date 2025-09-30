Mario Branco'dan Mourinho cevabı: 'Doğru seçim, hakkında konuşmaya gerek yok!'

Haberin Devamı

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibinde de birlikte çalışmaya başladığı teknik adam Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE'YE GETİRMİŞTİM"

Bruno Lage'in ardından Jose Mourinho'nun teknik direktörlük için tercih edilmesi hakkında Branco, "Roma'dan ayrıldıktan sonra Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim ve sonra böyle bir fırsat çıktı. Mourinho, serbest durumda olduğu için bizim için seçim yapmak zor olmadı" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAYA GEREK YOK"

Mourinho'nun dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında olduğunu vurgulayan Branco, "Benfica, Mourinho'nun ilk kez teknik direktörlük yaptığı takım. Mourinho hakkında konuşmaya gerek yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bizim projemiz için doğru seçim olduğunu düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

"ONUNLA ÇALIŞMAK ÇOK KOLAY"

Aralarındaki ilişkiyle ilgili ise gelen soruya başarılı sportif direktör Profesyonel bir ilişki. Onunla çalışmak çok kolay. Genel menajerle nasıl ilişki kurulacağını çok iyi anlıyor ve biliyor. Birinin özgürlüğünün nerede bittiğini, diğerinin özgürlüğünün nerede başladığını anlamak gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

"KALİTE VE LİDERLİK"

Benfica'lı futbolcuların Mourinho ismine karşılık verdiği tepkiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Branco, "Önemli bir tepki, o ikonik bir teknik direktör. Ancak takım her zaman konsantre ve yedek kulübesindeki isimleri değil, sadece teknik direktörün kalitesini ve liderlik becerisini düşünüyor" şeklinde yanıtladı.