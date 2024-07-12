Mario Branco noktayı koydu: Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılmayacak

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Sarı lacivertlilerin Hajduk ile oynadığı özel maç öncesi Hırvat basınından 24sata’ya konuşan Branco, "Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerden ve en önemli oyunculardan biri. Geçen geçen sezon hemen hemen tüm maçlarda oynadı, sakatlık yaşamadı ve 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve kendisinden çok memnunuz.

Bildiğim kadarıyla kendisi de bizden memnun ve gelecek sezon için ortak planlarımız var. Onun ayrılacağı yönündeki söylentilerin nereden geldiğini bilmiyorum. Özellikle halihazırda çok sayıda forvetimiz olmadığı için Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Roma'da Mourinho'nun favorisiydi"

Portekizli idareci Mourinho ve Dzeko hakkında çıkan söylentilerin de doğru olmadığının altını çizerken şöyle devam etti: "Mourinho ile görüşmelere başladığımda başından beri Dzeko hakkında da konuşuyorduk. Roma’da ilk iki ayının favorisi olduğunu, çünkü o dönemde Dzeko’nun da orada oynadığını söyledi. Bu nedenle Dzeko, başından beri anlaşmamızın ve üzerinde anlaştığımız projenin bir parçasıydı ve orada hiçbir şey değişmedi.

"Hajduk'a karşı hislerini biliyorum"

Dzeko’nun Hajduk’a karşı hislerini biliyorum. Zajc da Hajduk hayranı. Hepimiz Dinamo’dan gelen Livakovic ile dalga geçiyoruz. Tadic’i de eklediğimizde İstanbul’da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan ve onlar da kulüptekilerden memnun.