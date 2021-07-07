Mario Barwuah Balotelli kimdir, kaç yaşında?

Mario Barwuah Balotelli (d. 12 Ağustos 1990; Palermo, İtalya), santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı İtalyan futbolcudur. Balotelli, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'a anlaşarak yeni sezonda Türkiye'de forma giyecek..

2010-2018 yılları arasında İtalya millî futbol takımında forma giydi.

Kariyerine Lumezzane'de başladı. Daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denendi. 2007 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini'ydi fakat Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. Balotelli, yeni hocası José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü. Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti.

Balotelli, Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya millî futbol takımı formasını giymişti.