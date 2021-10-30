Mario Balotelli'den Sergen Yalçın sözleri! "Cahillik olarak geliyor"

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Akdeniz ekibinin İtalyan golcüsü Mario Balotelli, A Spor'a açıklamalarda bulunurken çarpıcı ifadeler kullandı.

"NORMAL BİR İNSANIM"

Futbol dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Balotelli, karakteriyle ilgili olarak "Normal bir insanım. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında sadece futbolda biraz yeteneği olan insan olduğumu düşünüyorum. Normal bir insanım." dedi.

"SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tanıdığını belirten golcü yıldız, "Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor." diye konuştu.

SERGEN YALÇIN'LA YAŞADIĞI TARTIŞMA

Sergen Yalçın'la arasında yaşananlarla ilgili olarak da konuşan Balotelli, "Hocanın benimle alakalı konuştuğu şeyleri bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan bir tanesi tanımadan, oturup konuşmadan başka birisi hakkında bir şeyler söylemek. Bana çok büyük cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonunun değişmemesi gerekiyor. Eğer cahillik yapıyorsan bu sana bağlı." dedi.