Mario Balotelli'den 'milli takım' sitemi! 'Kaybedilince hatırlanıyorum'

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Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla bir kez daha Avrupa'nın dikkatini çeken Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na davet edilmemesi hakkında açıklama yaptı.

Sky Italia'ya açıklamalarda bulunan Balotelli, "Sadece İtalya kaybettiği zaman hatırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BENİMLE ŞANSIMIZ VARDI'

Kuzey Makedonya'ya kaybedilen maçı değerlendiren İtalyan yıldız, "Maçı izledim ve iyi şanslar yakaladık. Ceza sahası içerisinde iyi bir bitiriciyim. Elbette bu, sahada olsaydım kesin kazanacağımız anlamına gelmiyor ancak şansımız vardı" dedi.

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'KİMSE BENİ DÜŞÜNMÜYORDU'

Maç sonrası kendisinin takımda yer almamasının gündem olmasını yorumlayan Balotelli, "Sadece kaybedildiğinde hatırlanıyorum. Şu an söylemesi kolay ancak maçtan önce kimse beni düşünmüyordu" şeklinde konuştu.

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Balotelli, "Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başında olmasından mutlu musun?" sorusuna ise "Mutluyum çünkü EURO 2020'yi kazandı. İnsanlar hayal kırıklığına uğramış olabilir ama başardıklarını da unutamayız. İtalya güçlü bür takım ancak kimse şampiyon olmasını beklemiyordu. Mancini kalmayı hak ediyor" diyerek yanıt verdi.

BALOTELLI ÜZÜLDÜ

Mario Balotelli’nin de İtalya Milli Takımı’na davet edilmemesi sonucu üzüldüğünü aktaran Vincenzo Montella ise "Mario gidemediği için üzgündü. Ancak bunlar alınan kararlar ve alınan kararlara saygı duyup çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Samet Akaydın da bu sezon müthiş performans gösteren bir futbolcu. Bu seviyelerde devam ederse gelecekte istediğini alabileceğini düşünüyorum. Sakin kalıp çalışmaya devam etmeli" şeklinde açıklama yapmıştı.