Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mario Balotelli'den 'milli takım' sitemi! 'Kaybedilince hatırlanıyorum'

#İtalya#Balotelli#Dünya Kupası
Mario Balotelliden milli takım sitemi Kaybedilince hatırlanıyorum

Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda yer bulamaması ve ülkesinin Dünya Kupası'nda yer almayacak olmasını değerlendirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla bir kez daha Avrupa'nın dikkatini çeken Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na davet edilmemesi hakkında açıklama yaptı.

Sky Italia'ya açıklamalarda bulunan Balotelli, "Sadece İtalya kaybettiği zaman hatırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BENİMLE ŞANSIMIZ VARDI'

Kuzey Makedonya'ya kaybedilen maçı değerlendiren İtalyan yıldız, "Maçı izledim ve iyi şanslar yakaladık. Ceza sahası içerisinde iyi bir bitiriciyim. Elbette bu, sahada olsaydım kesin kazanacağımız anlamına gelmiyor ancak şansımız vardı" dedi.

Gözden Kaçmasın

Montella:Montella: Haberi görüntüle

'KİMSE BENİ DÜŞÜNMÜYORDU'

Maç sonrası kendisinin takımda yer almamasının gündem olmasını yorumlayan Balotelli, "Sadece kaybedildiğinde hatırlanıyorum. Şu an söylemesi kolay ancak maçtan önce kimse beni düşünmüyordu" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Balotelli, "Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başında olmasından mutlu musun?" sorusuna ise "Mutluyum çünkü EURO 2020'yi kazandı. İnsanlar hayal kırıklığına uğramış olabilir ama başardıklarını da unutamayız. İtalya güçlü bür takım ancak kimse şampiyon olmasını beklemiyordu. Mancini kalmayı hak ediyor" diyerek yanıt verdi.

BALOTELLI ÜZÜLDÜ

Mario Balotelli’nin de İtalya Milli Takımı’na davet edilmemesi sonucu üzüldüğünü aktaran Vincenzo Montella ise "Mario gidemediği için üzgündü. Ancak bunlar alınan kararlar ve alınan kararlara saygı duyup çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Samet Akaydın da bu sezon müthiş performans gösteren bir futbolcu. Bu seviyelerde devam ederse gelecekte istediğini alabileceğini düşünüyorum. Sakin kalıp çalışmaya devam etmeli" şeklinde açıklama yapmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Balotelli#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın

BAKMADAN GEÇME!

Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın