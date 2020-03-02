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GeriFutbol Mario Balotelli'den Beşiktaş cevabı: 'Beni istemiyorlar'
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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Mario Balotelli'den Beşiktaş cevabı: 'Beni istemiyorlar'

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Mario Balotelli'den Beşiktaş cevabı: 'Beni istemiyorlar'
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Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, Instagram hesabından Mario Balotelli'yi siyah beyazlı ekibe çağırdı. İtalyan golcünün cevabı ise şaşırttı.

Kevin Prince Boateng, Instagram hesabından eski takım arkadaşı Mario Balotelli'ye çağrıda bulundu ve İtalyan forvete 'Come to Beşiktaş' yazdı.

Balotelli ise Boateng'e cevap olarak 'Kardeşim! Beşiktaş beni istemiyor' dedi.

Bu konuşmanın ardından Beşiktaş taraftarları, Balotelli'ye çağrıda bulunurken kendisini takımlarında görmek istediklerini belirttiler.


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