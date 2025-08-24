Mario Balotelli Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla iz bırakan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.

İtalyan golcü, menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Ancak Gaziantep ekibi, Balotelli'nin maddi taleplerini ilk etapta kabul etmedi. Transfer görüşmelerinin devam ettiği aktarılırken, oyuncu ve kulübün maddi konularda anlaşması halinde transferin tamamlanması bekleniyor.

Genoa ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, geçen sezon İtalya Serie A'da 6 maçta 63 dakika süre bulurken gol veya asist üretemedi.

35 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'da çıktığı 51 maçta 26 gol ve 8 asist kaydetmişti.