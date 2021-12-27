Mario Balotelli 7 gol attı, 7 de sarı kart gördü

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Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor, 26 sene sonra Süper Lig’e yükseldi.

2021-2022 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıkan mavi-lacivertli ekip 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puan topladı. Adana Demirspor, maç fazlasıyla da ligde 6. sırada bulunuyor.

Ligin ilk 3 haftasında Samet Aybaba ile maçlara çıkan Adana Demirspor, ilk aldığı 2 puan sonucu Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.

4. hafta itibariyle İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaşan mavi-lacivertli ekip, Montella yönetiminde çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ayrıca Adana Demirspor, Montella yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ve dördüncü tur maçlarını da kazandı.

Süper Lig’e çıkılmasıyla birlikte Başkan Murat Sancak’ın girişimleri sonucu Adana Demirspor, Mario Balotelli, Jonas Svensson, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Simon Deli, Matias Vargas, David Akintola, Lucas Castro, Arjianet Muric, Benjamin Stambouli ve Birkir Bjnarnason gibi birbirinden değerli yıldız oyuncularla anlaştı.



Gol kralı Balotelli

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Adana Demirspor’da 7 golle İtalyan golcü Mario Balotelli gol kralı oldu. Balotelli’yi 5’er golle Yunus Akgün ve Britt Assombalonga takip etti.



Vargas ve Yunus asist kralı oldu

Mavi-lacivertli ekipte Matias Vargas ve Yunus Akgün, 7’şer asistle asist kralı olurken Mario Balotelli 4, Stambouli ve Assombalonga 2’şer asistle onları takip etti.

Evinde 2 kere kaybetti

26 yıl sonra Süper Lig’e çıkan Adana Demirspor, ligde evinde karşılaştığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Deplasmanda ise mavi-lacivertli ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puan topladı.



1 kırmızı kart gördü

Mavi şimşekler, ligde çıktıkları 19 maçta ise sadece 1 kırmızı kart gördü. Onu da Nijeryalı orta saha oyuncusu David Akintola, Sivasspor deplasmanında yedi.



Balotelli, 7 sarı kart gördü

Adana Demirspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, toplam oynadığı 20 maçta 7 sarı kart görürken, onu Stambouli, Samet ve Svensson 3’er sarı kartla takip etti.

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Toplam 27 gol atan Adana Demirspor, kalesindeyse 22 gol gördü ve artı 5 averaja sahip oldu.



En fazla Svensson oynadı

Toplam 19 maça çıkan sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, bin 552 dakika ile takımda en çok oynayan oyuncu oldu.

21 maça çıkan Stambouli, bin 474 dakika oynadı. 20 maça çıkan Samet ve 19 maça çıkan Rassoul ise bin 350’şer dakika oynadı. 20 maça çıkan Balotelli ise toplam bin 301 dakika sahada kaldı.



103 bin seyirci Yeni Adana Stadyumu’nda maç izledi

Adana Demirspor, ligde evinde karşılaştığı 9 maçta 103 bin 499 seyirciyi Yeni Adana Stadyumu’nda ağırladı.

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Ligin açılış maçında Fenerbahçe’yi konuk eden mavi-lacivertli ekibe 10 bin 340 seyirci tribünlerden destek verirken, ligin 18. haftasındaki Galatasaray maçını 24 bin 126 seyirci izledi.

Bu rakamlarla da Adana Demirspor, 4 büyüklerin ardından 11 bin 494 seyirci ortalamasıyla 5. sıraya yerleşti.