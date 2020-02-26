Son dakika: Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı!

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı.

2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maris Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.

Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:

"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşçakal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."

"6 yaşımda babamla birlikte dünyanın diğer ucuna, Florida'ya geldi. O zamanlar dünya bana çok büyük gelmişti. Uçak, havalimanı, Amerika'nın genişliği... Her şey çok büyüktü. Tenis oynarken bile rakiplerim hep benden büyük ve güçlüydü. Televizyonda ise tenisin en iyilerini izliyordum. Onların seviyeleri bana ulaşılmaz gelirdi ama her gün çalıştıkça her şey daha da gerçekçi olmaya başladı"

"Wimbledon şampiyonluğu başlangıç için iyi bir şeydi. 17 yaşında ve hala pul toplayan küçlük bir kızdım. Başardığım şeyin büyüklüğünü, yıllar geçtikçe anlayacaktım."