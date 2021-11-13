Marek Hamsik'in sakatlığı korkuttu, Zajc'ın golü galibiyete yetmedi

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Trabzonspor'un Beşiktaş zaferinin kahramanlarından olan Marek Hamsik’e nazar değdi. Slovakya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovenya ile oynadığı maça ilk 11'de ve kaptan olarak çıkan Hamsik, devre arasında sakatlık sebebiyle oyundan çıktı.

Maçtan sonra durumuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu; "Maçın ilk dakikalarında baldırımın sertleştiğini hissettim. Sonraki bölümlerde bu durum beni zorlamaya başladı. Biraz da endişelendim. Hocamızla konuştum ve daha fazla zorlamamaya karar verdik. Riske girmemek adına çıktım" dedi.

ZAJC'IN GOLÜ YETMEDİ

Trabzonsporlu Marek Hamsik ile Fenerbahçeli Miha Zajc'ın forma giydiği Slovakya - Slovenya maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Miha Zajc, Slovenya'yı 1-0 öne geçiren golü attı.