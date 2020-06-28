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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Marcus Anthony Hall, Manisa BBSK'da!

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Marcus Anthony Hall, Manisa BBSK'da!
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, ligin deneyimli skorer oyuncularından Marcus Anthony Hall ile anlaşarak ilk transferini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başladı.

Yeşil beyazlı takım, ligin tecrübeli oyuncularından ABD'li skorer guard Marcus Anthony Hall'u kadrosuna dahil etti.

1.85 uzunluğundaki oyuncu, Türkiye'de çeşitli takımlarda ter döktükten sonra son olarak Selçuklu Belediyespor formasını giydi.

Hall, Türkiye'deki son sezonunda 34.33 dakika, 19 sayı, 5.26 asist ve 5.20 ribaund ortalamaları ile ligi tamamlamıştı.

 

Marcus Anthony Hall, Manisa BBSKda

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