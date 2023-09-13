Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu! Bonservis bedeli 45 milyon Euro

Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. Katar temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

🚨 Katar ekibi Al-Arabi, Marco Verratti transferini bu video ile açıkladı



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