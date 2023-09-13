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Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu! Bonservis bedeli 45 milyon Euro

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#Transfer#Marco Verratti#Al Arabi
Marco Verratti, Al Arabiye transfer oldu Bonservis bedeli 45 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 19:32

Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. Katar temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

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#Transfer#Marco Verratti#Al Arabi

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