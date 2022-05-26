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Marco Silva'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Çantam hazırdı'

#Fenerbahçe#Marco Silva#Fulham
Marco Silvadan Fenerbahçe açıklaması: Çantam hazırdı

Fulham'ın menajeri Marco Silva, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında teknik direktör adaylarından biri olan Marco Silva, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marco Silva, Bielsa, Jorge Jesus gibi isimleri listesinde barındıran sarı-lacivertliler, görüşmelerin ardından Vitor Pereira'da karar kılmıştı.

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerdeki süreç hakkında bilgi veren Marco Silva, imza atmaya çok yakın olduğunu itiraf etti.

'ÇANTAM KAPIDA HAZIR BEKLİYORDU'

The Athletic'e açıklama yapan Marco Silva, "Fenerbahçe için çantam kapıda hazır bekliyordu" şeklinde konuştu.

FULHAM'IN SAHİBİ İKNA ETTİ

Portekizli teknik direktör, Fulham'ın sahibi Shadid Khan'ın kendisini ikna ettiği ve bu sebeple Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiğini de açıkladı.

HER KARARDA RİSK VARDIR

Sezon başında Fulham'ın başına geçen ve kulübü yeniden Premier Lig'e yükselten Silva, "Kariyerinizde aldığınız her kararda risk vardır. Ama tabii ki Premier Lig'de 3 kulüpte görev aldıktan sonra Championship'te bir takıma imza atmak riskliydi" ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Marco Silva#Fulham

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