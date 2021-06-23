Marco Silva kimdir, kaç yaşında, hangi başarılara imza attı? Fenerbahçe'nin Marco Silva ile anlaşacağı iddia ediliyor!

Fenerbahçe’de sezonun sona ermesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Paulo Fonseca, Nenad Bjelica, Marco Silva ve Paulo Sousa gibi önemli isimlerle görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi açıklama yapması bekleniyor. Bu isimlerden en çok ön plana çıkan isim ise Marco Silva oldu. Peki sarı lacivertli takımın gündemindeki Marco Silva kimdir?

MARCO SİLVA KİMDİR?

1977 doğumlu olan Marco Silva, Portekiz asıllı bir teknik direktör.

Portekizli teknik adam 1997-2011 yılları arasında futbolculuk kariyerine sahipti. Futbolculuk kariyerinin tamamını Portekiz’in farklı takımlarında geçirdi.

Yönetim kariyerine 2011 yılında Estoril Praira’da sportif müdür olarak başlayan Silva, 2015- 2016 yıllarında Olympiakos, 2016-2017 yıllarında Hull City ve Watford’u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam 2017-2018 yıllarında ise Everton’un başındaydı.

Olympiakos ile şampiyonluk yaşarken, Sporting ile de kupa zafer yaşadı

Watford'u da çalıştıran Marco Silva, 2018-2019'da Everton'un başına geçti. Everton o sezon Premier Ligi 8. sırada tamamladı. Marco Silva, Aralık 2019'da Everton'dan ayrıldı ve daha sonra başka bir takım çalıştırmadı.

2019’da ara veren Silva’nın Fenerbahçe ile birlikte yeniden yönetime geri döneceği iddia edildi.

Portekiz basınında yer alan iddialardan sonra sarı lacivertli kulüpten gelecek açıklama bekleniyor.