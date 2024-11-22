Marco Rossi'den Türkiye itirafı: İstemediğim tek takımdı

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UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminde A Milli Takımımızla eşleşen Macaristan'da teknik direktör Marco Rossi'den eşleşmeye dair yorum geldi.

Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı çünkü takımın gücünü ve sahip olduğunuz birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca, Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Türkiye ile dış sahada oynayacağımız karşılaşma çok sıcak bir atmosferde geçecek. Bizim için şanslı bir kura olduğunu söyleyemeyiz.