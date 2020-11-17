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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Marco Rossi: Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz

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Marco Rossi: Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz
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Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, moral olarak iyi durumda olduklarını belirterek "Eğer biz takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rossi, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin grup birinciliğini elde etmek olduğunu belirtti.

Takımının İzlanda'yı yendiğini ve Sırbistan'a karşı ise güzel bir beraberlik elde ettiğini belirten Rossi, Türkiye maçı öncesi moral olarak oldukça iyi durumda olduklarını ifade etti.



Macaristan Milli Takımının Dominik Szoboszlai ve bazı önemli futbolcularının yarınki mücadelede yer alamayacağına değinen Rossi, eksikliklere rağmen sahaya çıkacak olan futbolcularına güvendiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ DENGELEYEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"
Türkiye'nin Avrupa takımlarında forma giyen çok kaliteli oyuncuları olduğuna dikkati çeken Rossi, "Türk Milli Takımı'nın güçlü olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli futbolcuları var. Bunları göz önünde bulundurarak bu maça hazırlanıyoruz. Eğer biz takım oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek Türkiye'nin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Marco Rossi: Türkiyenin gücünü dengeleyebileceğimize inanıyoruz

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