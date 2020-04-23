Marco Paixao gol attıkça para kazanıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara öncesi 17 gol kaydeden Portekizli forvet, 15 gol barajını geçerek ekstra 20 bin Euro almayı hak etti.

Paixao’nun 20 gole ulaşması halinde cebine 30 bin Euro daha koyacağı öğrenildi.

Altay’da yıllık 230 bin Euro’ya oynayan 35 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı kulübün Süper Lig’e çıkması halinde sözleşmesinde yer alan bonus maddelerden 50 bin Euro daha elde edecek.



Paixao, 3 gol daha atıp takımı da bir üst lige çıkarsa, toplam 320 bin Euro kazanmış olacak. Portekizli gol makinesi, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol atarak bonuslarla birlikte toplam 270 bin Euro kazanmıştı.

Öte yandan, Altay’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Paixao, yeni sezon için yönetimden 400 bin Euro yıllık ücret talep ederken, yıldız oyuncuyla anlaşma zemini arayan yönetim pazarlıkları sürdürüyor.

Altay’ın 370 bin Euro ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan Ligi’nden talipleri olan Marco Paixao ile 1’inci Lig’den de pek çok ilgilendiği öğrenildi.





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