MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarco Paixao: "Daha güçlü döneceğiz"
GeriFutbol Marco Paixao: "Daha güçlü döneceğiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Marco Paixao: "Daha güçlü döneceğiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marco Paixao: "Daha güçlü döneceğiz"
Abone Olgoogle-news

Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen lige daha güçlü bir şekilde döneceklerini söyledi.

Altay'ın başarılı futbolcusu Marco Paixao, bireysel antrenmanlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Portekizli oyuncu, Altay taraftarlarını ve arkadaşlarını, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarması ile de dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, sosyal mdedya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evimde kalıyorum. Hep birlikte korona virüsü karşı birlikte olacağız. Bu iş burada bitmedi. Yakında daha güçlü döneceğiz. Şu anda takım arkadaşlarımla beraber idman yapamıyoruz. Dünyanın değişik liglerinde forma giyen arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aynı bizim durumda. Herkes evinde çalışarak bir şekilde formunu korumaya çalışıyor" dedi.

Altay’ın kulüp olarak tesislerde gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını yaptığını hatırlatan Marco, Yalçın Koşukavak ve ekibinin hazırladığı çalışma programını hem evinde hem de kendisine ayrılan özel zamanlarda Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde uyguluyor.

Performansı kıskandırıyor

2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibe transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle başta Altay olmak üzere birçok futbolseverin gönlüne taht kurdu. Geçen sezon 33 gol atarak gol kralı olan Portekizli yıldız, bu sezon oynanan 28 maçta ise takımına 17 gollük bir katkı sundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle