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GeriFutbol Marco Paixao art arda 2. kez gol kralı oldu!
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Haber Giriş: 19.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Marco Paixao art arda 2. kez gol kralı oldu!

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Marco Paixao art arda 2. kez gol kralı oldu!
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Altay’ın Portekizli golcüsü Paixao, TFF 1. Lig’de 22 gole ulaşarak üst üste ikinci kez gol kralı oldu.

Altay, TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Altay’ın maçtaki ilk golünü kaydeden Marco Paixao, ligdeki gol sayısını 22’ye çıkararak bir kez daha gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak TFF 1. Lig’de rekor kıran Portekizli golcü, bu sezon da unvanını korumayı başardı. Ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına da sahip olan 35 yaşındaki golcü, bu sezon gollerinin yanı sıra 3 kez de asist yaparak toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı. Altay’ın bu sezon TFF 1. Lig’de yaşadığı 48 gol sevincinin 25’inde imzası bulunan Paixao, Türkiye Kupası mücadelesinde de Trabzonspor’a karşı 1 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımla TFF 1. Lig’de iki sezonda toplamda 51 gol atan ve 7 asist yapan rekortmen gol kralıyla birçok kulüp ilgilenmiş ancak Paixao, sezon içerisinde Altay’la 2 yıllık

Marco Paixao art arda 2. kez gol kralı oldu

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