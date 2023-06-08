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Marco Materazzi'den Şampiyonlar Ligi finali yorumu!

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#Şampiyonlar Ligi#Materazzi#Hakan Çalhanoğlu
Marco Materazziden Şampiyonlar Ligi finali yorumu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 21:52

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen Marco Materazzi, "Dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var" dedi.

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Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’da bulunan Inter ve İtalya Milli Takım’ının eski futbolcusu Marco Materazzi, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Manchester Citynin bu kupayı almasının hayal olacağını söyleyen Materazzi, Bu kupayı alıp evimize götürmek bizim için olasılık dahilinde bir şey. Onlar için biraz daha hayal gibi duruyor şeklinde konuştu.

ZOR BİR KARŞILAŞMA BEKLİYORUM

Bu maçın Inter adına büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Marco Materazzi, "Tabii ki dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Ama aynı zamanda bir noktada para yoksa başarının da gelmesinin daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden daha zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var" şeklinde konuştu.

HAKAN ARTIK BİZDEN BİRİ

Hakan Çalhanoğlu'nun kupayı İstanbul'da kaldırmasının önemli olacağını ifade eden eski İtalya Milli Takım kaptanı, "Hakan artık bizden biri. Çok iyi oynayacağını da düşünüyoruz. Bizden biri olduğu için de kupayı burada kaldırması onun için önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM

Galatasaray'ı şampiyonluk için tebrik eden eski İtalyan futbolcu, "Tabii ki herhangi bir şampiyonayı kazanmak zordur. Galatasarayda çok büyük bir takım. Hepsi benim kalbimde ve onları çok tebrik ediyorum. Galatasaray çok iyi bir takım. Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ZANIOLONUN AKLINI OYUNA VERMESİ GEREKİYOR

Zaniolo'nun başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyen Materazzi, "Tabii Galatasaray'da İtalya'dan gelen çok oyuncu var. Bildiğim kadarıyla Zaniolo da aralarındaki en genç oyuncu. Zaniolo başarılı bir futbolcu. Aklını oyuna vermesi gerekiyor. Bu şekilde de milli takımda daha iyi sonuçlar elde edebilir ve takıma girebilir" diye konuştu.

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#Şampiyonlar Ligi#Materazzi#Hakan Çalhanoğlu

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