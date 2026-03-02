×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Marco Asensio'dan şampiyonluk mesajı: 'Hep birlikte Fenerbahçe!'

Güncelleme Tarihi:

#Marco Asensio#Fenerbahçe#Süper Lig
Marco Asensiodan şampiyonluk mesajı: Hep birlikte Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 14:26

Fenerbahçeli Marco Asensio, 2-2 biten Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, üst üste 9 deplasmanda 13 gole katkı verdi.

Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı, skor katkısına Antalya’da da devam etti. Süper Lig çıktığı 20 maçta 11 golü bulunan Asensio 9. asistini dün yaptı.

Marco Asensiodan şampiyonluk mesajı: Hep birlikte Fenerbahçe

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ
2-2 biten maçının ardından Antalya'dan 1 puan ile ayrılan Fenerbahçe'de Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara şampiyonluk mesajı verdi.

"Geçen hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Olanlardan ders alıp yeniden ayağa kalkmalıyız. Hedeflerimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte Fenerbahçe"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marco Asensio#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!