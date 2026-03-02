Marco Asensio'dan şampiyonluk mesajı: 'Hep birlikte Fenerbahçe!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, üst üste 9 deplasmanda 13 gole katkı verdi.

Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı, skor katkısına Antalya’da da devam etti. Süper Lig çıktığı 20 maçta 11 golü bulunan Asensio 9. asistini dün yaptı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

2-2 biten maçının ardından Antalya'dan 1 puan ile ayrılan Fenerbahçe'de Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara şampiyonluk mesajı verdi.

"Geçen hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Olanlardan ders alıp yeniden ayağa kalkmalıyız. Hedeflerimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte Fenerbahçe"