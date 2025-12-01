Marco Asensio'dan Fenerbahçe ve Dünya Kupası itirafı! 'Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor! Buraya gelmeyi seçtim çünkü...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de müthiş bir grafik yakalayan Marco Asensio, dev derbi öncesi İspanyol gazetesine açıklamalar yaptı.

Yıldız futbolcu İstanbul’daki yaşamından Fenerbahçe günlerine, Dünya Kupası hedefinden geçmiş takımlarında yaşadığı tecrübelere kadar birçok konuda Marca’ya itiraflarda bulundu. Marco Asensio’nun Marca’ya verdiği röportaj şöyle;

İstanbul'da yaşamak nasıl bir şey?

İyi. Yavaş yavaş şehre alışıyoruz. Zaten bir evimiz var, ki bu her zaman en önemli şeydir — şehirde ve kulüpte daha rahat hissetmek için o istikrarı bulmak. Burada çok iyi karşılandım, bu yüzden çok mutluyum.

İstanbul'da sizi en çok etkileyen şey nedir?

Çok yoğun bir şehir, nüfusu çok fazla. Ve her şeyden öte, inanılmaz olan şey futbol tutkusu. İnsanlar futbolu sonuna kadar yaşıyor ve bu hem evinde hem de deplasmanda fark ediliyor.

Şehirde geziye çıktınız mı yoksa kalabalık nedeniyle bu imkansız mı?

Evet, dışarı çıktım ama her zaman üstümü başımı örtüyorum, yine de her zaman sizi tutan insanlar oluyor. Ama sorun değil, insanlar saygılı, çok nazik ve her zaman cesaret verici.

Trafikle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Bu en zor kısmı, ama alışıyorsunuz. Bu zamanı telefon görüşmeleri yapmak için değerlendiriyorum ve bu da yolculuğu daha keyifli hale getiriyor.

Asensio'nun İstanbul'da tipik bir günü nasıl geçiyor?

Sakin bir şekilde, erken kalkarım. 30-40 dakikalık bir yürüyüşle antrenmana gelirim. Kahvaltı yaparım, antrenmanı hazırlarım, antrenman yaparız, antrenman sonrası egzersizlerimi yaparım... Öğleden sonra evde çalışırım... Günüm böyle geçiyor.

Futbol deneyimin hayal ettiğin gibi mi?

Evet, bu lig hakkında daha önce duymuştum. Zorlu bir şampiyonluk, iyi oyuncular var. Seviyesi beni çok şaşırttı. Sonuçta, biz de oradayız ve çok iyi mücadele ediyoruz. Başlangıçlar her zaman karmaşıktır, çünkü yeni bir teknik direktör gelir, yeni oyuncular vardır, ama yavaş yavaş yolumuzu buluyor ve yüksek seviyede oynuyoruz.

Peki neden Fenerbahçe? Kararınıza şaşıranlara ne diyorsunuz?

Bu benim ve kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Yaz başında onlarla konuştuğumda, bunun iddialı bir proje olduğunu gördüm; kulüp yıllardır şampiyonluk kazanamamıştı ve tekrar kazanmak istiyorlardı. Kulüp ve taraftarların bana gösterdiği sevgi de karar vermemde önemli bir rol oynadı. Ama her şeyden önce, tekrar kazanmak benim için kişisel bir meydan okumaydı. Her zaman kazanmak isterim ve büyük kulüplerde oynamaya alışkınım. Kazanma mentalitemi buraya da taşıyarak büyük başarılara imza atmak istiyorum.

Bu, kariyerinizdeki en zor kararlarından biri miydi?

Dikkate almam gereken birçok şey vardı ve benim için bu, iddialı bir meydan okuma ve kendimi yeniden sınama fırsatıydı. Madrid'den ayrıldığımdan beri beni en çok motive eden şey, kendime meydan okumak, hedefler belirlemek oldu... Bazı koşullar nedeniyle transfer dönemi sonuna kadar uzadı, ama doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çok motive ve heyecanlıyım. Bu kulüp, kazanma baskısı açısından Real Madrid ile oldukça benzerlikler taşıyor.

Marco Asensio'nun çok mutlu göründüğünü söyleyelim. Bu, uzun zamandır yaşadığı en mutlu an mı?

PSG'de de yüksek seviyede oynayarak mutlu anlar yaşadım, ama burada aradığım şey tutarlılıktı, çünkü sizi en iyi hale getiren şey budur. Geçen sezon Aston Villa'da bunu başardığımı düşünüyorum, orada da çok mutluydum. Fenerbahçe'deki bu meydan okumayla, yüksek seviyeyi korumak için her üç günde bir oynamayı hedefliyordum... Beni mutlu eden şey bu: futbol oynamak, her gün antrenman yapmak, maçlara çıkmak... En çok sahada eğleniyorum.

İspanya'da her hafta sonu “Asensio gol attı!” diye duyuyoruz. Luis de la Fuente'nin Türkiye'de olan biteni takip ettiğini düşünüyor musun?

Umarım öyledir. Seçilmek, özellikle benim için çok önemli. Umarım Luis olan biteni takip ediyordur ve bir kez daha çağrılırım.

Bu hedefi tekrar göz önünde bulunduruyor musun?

Benim için bu açık bir hedef. Yaz aylarında, hangi takıma gidersem gideyim, Avrupa kupalarında oynaması, en üst düzeyde oynaması gerektiğini açıkça belirtmiştim... Zirveye ulaşmak ve sonra milli takım teknik direktörünün seçim yapmasına izin vermek açık bir hedef. Benim için üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu ve bu yıl benim için açık bir hedef.

Asensio deneyimli bir oyuncu gibi gelebilir, ama o sadece 29 yaşında.

Doğru. Kendimi harika hissediyorum. Hem geçen sezonun ikinci yarısında hem de bu sezonun başında kendimi harika hissettim, formumu buldum... Artık çok fazla deneyimim olduğunu ve maçları daha iyi yöneterek daha belirleyici olabildiğimi hissediyorum. Önemli anlarda orada olmak için duygularımı daha iyi kontrol ediyorum.

Peki Asensio, De la Fuente'den çağrı almak için ne yapmalı?

Şu anda izlediğim yolda devam etmek. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak, goller, asistler ve sıkı çalışmayla katkı sağlamaya çalışmak. Oradan sonra, umarım her şey yoluna girer.

İlk kez sahaya çıktığında İspanyol futbolunun gözdesiydin...

Birçok nedenden dolayı önemli bir dönüm noktasıydı. Birincisi, dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'deydim. İkincisi, yaşımdı.

Kariyerin harika, ama 10 yıl önce Fenerbahçe senin radarında değildi. Hiçbirimiz öyle düşünmüyorduk... Sana çok fazla beklenti mi yüklendi?

Ne beklentileri ne de hakkımda söylenenleri kontrol edemedim. Bununla yaşamak zorundaydım, çünkü Real Madrid'de oynadığında, sana her zaman en yüksek beklentiler yüklenir. Kariyerinde her zaman daha iyi olduğun yıllar, daha kötü olduğun yıllar vardır... ve bu senin kontrol edemeyeceğin bir şeydir. Çok yüksek bir seviyede oynuyordum, hayalimdeki kulüpte çok mutluydum, sonra bir sakatlık geçirdim ve bu da ilerlememi biraz yavaşlattı. Ama bunu bir motivasyon, çok zor bir yılın ardından geri döndüğümde yeniden ayağa kalkmak için bir fırsat olarak gördüm.

Ve sana bir şey söyleyeyim: O andan itibaren, Real Madrid'de gol ve asist açısından en iyi yıllarım başladı. O zaman başardıklarımı ve şimdi başarabileceklerimi yanımda götüreceğim.

Sakatlık sana ne öğretti?

Kesinlikle. Benim için kişisel olarak büyük bir dönüm noktası oldu çünkü hayatında tam bir durma noktasıdır. Durmaksızın oynamaya ve antrenman yapmaya alışkındım ve çevrenizde neler olduğunu fark etmiyorsunuz. Ailenizi, arkadaşlarınızı veya kendinizi düşünmek için durmuyorsunuz. Bu döngünün içine giriyorsunuz ve durmuyorsunuz. Kendime daha iyi bakmayı, vücudumu anlamayı öğrendim... Ayrıca daha eleştirel olmaya başladım.

Seni çok olgun ve sakin buluyorum. Bu anlamda en iyi halin mi?

Öyle düşünüyorum. 2025 benim için çok iyi bir yıl oldu. Premier Lig'de oynamış olmak, doğal pozisyonumda formumu yeniden keşfetmiş olmak da önemli. Belki de kariyerimde eksik olan şey, 10 numara veya orta saha rolünde tutarlılık sağlamaktı. Bence tam potansiyelime bu pozisyonda ulaşabilirim. Evet, birkaç pozisyonda oynayabilirim ve takım oyuncusuyum; nerede oynayacağımı hiç söylemedim.

Bu kadar fedakar olmak, sesini çıkarmamak kariyerine zarar verdi mi?

Küçük yaşlardan beri bana her şeyin sıkı çalışma gerektirdiği, alçakgönüllü ve iyi bir takım arkadaşı olmak gerektiği öğretildi... ve bu benim içimde hep var olan bir şey. Rahatsız edici olabilecek bir şey yapmadan önce, iyice düşünürüm. Hepimiz hata yapabiliriz, ama ben hiç dışarıdan yardım istemedim ve istediğim her şeyi kendi başıma elde ettim... Belki de bu bir hataydı. Zamanla, bazen yardıma ihtiyaç duyduğunu, bir aile üyesine, partnerine güvenmen gerektiğini öğrendim... Ben her zaman her şeyi kendime saklayan ve başkalarını endişelendirmemek veya işin içine karıştırmamak için yardım almadan her şeyi kendi başıma çözmeye çalışan biri oldum.

Kardeşin ve baban her zaman yanındaydı.

Onlar benim için her şey demek. Her zaman inanılmaz bir destek oldular, iyi günde kötü günde yanımda oldular. Dünyanın her şehrinde benim için oradalar. Aramızda kelimelere gerek yok çünkü birbirimize çok benziyoruz ve bazen bir bakış yeterlidir. Kelimelerden çok jestlerle iletişim kurarız. Onlar benim dayanağım, hayatımdaki en önemli insanlar.

Seni kaç kez ziyarete geldiler?

Üç kez geldiler. Babam her ay buraya geliyor, kardeşim de işi ve futbolu izin verdiği sürece geliyor. Her zaman buradalar.

Bir psikolog veya koçun yardımına ihtiyaç duydun mu?

Evet, yardıma ihtiyacım vardı. Profesyonellere güvenmek her zaman önemlidir ve nasıl başa çıkacağını bilmediğin durumları paylaşmak yanlış değildir. Yaralanmanın da etkisiyle içsel olarak çok çalıştım. Belli bir hayal kırıklığı geliştirdim, kendimi iyi hissetmiyordum, olayları eskisi gibi görmüyordum... Bunun üstesinden gelmek önemli.

Hepsi sakatlıktan biraz sonra oldu. Bir buçuk yıl boyunca iyileşmek için uğraştım, bu zordu ve kendin hakkında birçok şey keşfediyorsun; seni neyin mutlu ettiğini, neyin etmediğini. Ayrıca bazı insanlardan uzak durmayı da öğreniyorsun. Bu tür durumlarla başa çıkmayı öğrendim. Çok genç yaşta başladığım için diğer insanlardan daha hızlı olgunlaşmak zorunda kaldım ve bir noktada bunalır ve “Yeter” dersin. Yardım istemeyi, görevleri delege etmeyi ve futbola odaklanmayı öğrendim.

Bir süredir röportaj vermiyorsunuz... Neden basından uzak duruyorsunuz? Kötü muamele gördüğünüzü mü hissettiniz?

İyi ya da kötü, gazetecilik böyledir. İlk başta her şey inanılmazdı, ama işler yolunda gitmediğinde eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Birçok kişi bana daha açık olmam gerektiğini söylüyor, çünkü gerçekte kim olduğumu, kişiliğimi, yaşadıklarımı paylaşsaydım... belki de hakkımdaki algı değişirdi. Her şey zamanlamayla ilgili; şu anda size bu röportajı vermek, sizinle konuşmak ve size biraz nasıl biri olduğumu ve kim olduğumu göstermek istedim.

Real Madrid'de geçirdiğiniz son iki yılda 24 gol attınız, ama ayrılmaya karar verdiniz. Bu kararınızdan pişman mısınız?

Hayır, pişman değilim çünkü son yılımda eksik olan kupayı, Copa del Rey'i kazandım. Bir yerden ne zaman ayrılacağını bilmek gerekir. Taraftarlardan, Florentino'dan, koçtan büyük sevgi gördüm... Ama doğru zamanın geldiğini hissettim. Bu sportif veya finansal bir karar değildi, kişisel bir karardı. Hayatımda, kariyerimde bir değişikliğe ihtiyacım olduğu için yeni hedefler belirlemek istedim... Real Madrid her zaman benim evim olacak çünkü küçüklüğümden beri Madrid taraftarıyım, ama yeni bir şey denemenin zamanının geldiğini hissettim.

NFL'yi izlemeye gittiğinizde Florentino ile konuşabildiniz mi?

Onu görmedim, ama şimdi vedadan bahsetmişken, Florentino ve ben çok güzel, samimi bir an yaşadık. Stadyumda çok güzel bir veda oldu, ama maçtan önce Florentino ile baş başa harika bir an yaşadık ve bunu çok sevgiyle hatırlıyorum. Sadece ikimiz, bir odada, çok özel bir anda, hayat hakkında, transferin nasıl gittiği hakkında, ailelerimiz hakkında konuştuk... İnanılmazdı.

Florentino her zaman annenle olan o sahneyi hatırlar...

Evet, o anları hatırlıyoruz. Florentino ve benim her zaman özel bir bağımız oldu. Bana her zaman inanılmaz derecede iyi davrandı ve benim için çok önemli bir kişi.

PSG'deki maceran neden yürümedi?

Başlangıç çok iyiydi, sonra iki ay boyunca sahalardan uzak kalmama neden olan bir sakatlık geçirdim, ama sezonu iyi bitirmeyi başardık. Ertesi yıl iyi başladı, ama bir gecede teknik direktörün gözünden düştüm ve tek istediğim futbolun tadını çıkarmaktı, bu

Luis Enrique ile aranızda ne oldu? Aranızda herhangi bir sorun olmadığını hep inkar ettiniz. Luis Enrique sizi Katar'daki Dünya Kupası'na götürmüştü, ama sizi öylece bırakmak...

Dürüst olmak gerekirse, bildiğim kadarıyla hiçbir şey olmadı. Belki bu soruyu o cevaplayabilir. Luis Enrique'yi çok iyi tanıyorum; Dünya Kupası'nda birlikteydik, PSG'de bir buçuk yıl onunla çalıştım... Ve şey, bunu kişisel algılamak istemiyorum, çünkü bu, diğer oyuncularla, onun ekibindeki kişilerle de olan bir şey... O, bu şekilde davranan bir insan ve ben de bu kadarını söyleyebilirim. Benim açımdan, ona kin beslemiyorum. Profesyonel futbol dünyasında olabilecek bir şey ve hepsi bu kadar.

Emery ile birlikte Aston Villa'ya gittim. Onunla aran nasıldı?

Unai ile çok iyi anlaşıyorum. Her ayrıntıya dikkat eden ve oyunculara kişisel olarak çok yakın olan inanılmaz bir antrenör. Sezonun ikinci yarısında muhteşem bir performans sergiledik, neredeyse tüm Premier Lig maçlarını kazandık, Kupa'da Wembley'de yarı finale yükseldik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yaklaştık.

Fenerbahçe'de Matador'sun;

Gelir gelmez bana Matador lakabını verdiler. Sosyal medyada insanlar bana böyle seslenmeye başladı, oyuncular da, kulüptekiler de... Türkiye'de gördükleri çok İspanyolvari bir şey ve ben de bu lakabı edindim. Takım arkadaşlarım gollerimi El Matador gibi kutlamamı istediler, o hareketi yaptım. Bu ismi seviyorum çünkü oyun tarzıma, vuruş yeteneğime, gol atma şeklime uyuyor... Güzel bir lakap.

Türkiye'nin atmosferi sandığımız kadar sıcak mı?

Evet, inanılmaz bir atmosfer var. Taraftarlar sahada bize çok yardımcı oluyor; onlarla çok bağlıyız... Maç öncesi ısınmada onlarla etkileşim halindeyiz; önemli bir atmosfer... Çok önemli bir deneyim.

İnsanlar size Real Madrid hakkında çok soru soruyor mu?

Evet, normal. Ama sadece burada değil, Aston Villa ve PSG'de de soruyorlardı. Bana orada hayatın nasıl olduğunu, orada kazanmanın nasıl bir şey olduğunu soruyorlar... Real Madrid dünyanın en büyük kulübü.

Fenerbahçe soyunma odası Asensio'nun esprili ve neşeli tarafını keşfetti mi?

Adım adım ilerliyorum. Bu anlamda biraz utangacım ama takım arkadaşlarımla, antrenörlerle daha özgüvenliyim... Gerçek ve doğal Marco Asensio'yu ortaya çıkarıyorum.

Asensio'nun ideal sezonu sence nasıl olmalı?

Önemli olan Fenerbahçe ile hedeflerimize ulaşmak: Şampiyonluk. Sonra da milli takıma geri dönmek, jenerasyonumla birlikte olabilmek harika olurdu. Takım arkadaşlarımın çoğu arkadaşım; De la Fuente ile 19 yaş altı takımından beri birlikteyiz... Harika olurdu. Sezon sonunda New Jersey'de seni görmek istiyoruz. Umarım orada görüşürüz.

QUİZ

Solaklığını tek bir kelimeyle tanımla

- Net, kesin

Üzerinde iz bırakan teknik direktör

- Mallorca'da Karpin, Real Madrid'de Zinedine Zidane.

Seni en çok etkileyen stadyum hangisi?

- Santiago Bernabeu.

Oynamayı hayal ettiğiniz stadyum?

- ABD'deki Dünya Kupası Kupası'nın finalinin oynanacağı stadyum.

Henüz atamadığın gol?

- Kulüpler Dünya Kupası'nda bir gol.

Sonsuza kadar saklayacağın forma?

- Her takımda ilk kez oynadığım maçta giydiğim forma.

Maçtan önce yaptığın bir ritüel?

- Üç yudumda su içmek.

Mallorca'da en sevdiğin yer?

- Plaj.

Serbest vuruş golü mü, oyun içi gol mü?

- Akan oyunda gol.

İmkansız asist mi, son dakika golü mü?

- İmkansız asist.

Sol kanatta mı, sağ kanatta mı oynamak istersin?

- İkisi de olur.

Hangi dikkatsizliğin sana ceza ödettirdi?

- Hiç ceza ödemedim ama ilk ve son kez geç kaldığımda, Madrid ile Avrupa Süper Kupası'nda ilk kez sahaya çıkıyordum. Geç kaldığım için çok korkmuştum. İlk resmi maçımda uyuyakalmıştım! Teknik direktör bir gün önce bana ilk on birde oynayacağımı söylemişti ve ben o kadar iyi uyudum ki uyuyakaldım, güvenlik görevlisi kapıyı çalarak beni uyandırmak zorunda kaldı... Aşağı indiğimde Sergio ve Cristiano bana bir şeyler söylüyorlardı... Utançtan ölüyordum, ama dersimi aldım.

Bir karşı birde asla karşılaşmak istemediğin rakip?

- Carvajal.

Takımına transfer etmek istediğin oyuncu?

- Luka Modric.

Futbol oynadığın en iyi arkadaşın?

- Zor soru... Lucas Vazquez.

Soyunma odasında birlikte olduğun en komik oyuncu?

- Fenerbahçe'de, Jhon Duran.

Sahada sahip olmak istediğin süper güç?

- Diğerlerinden daha hızlı olmak.

İdolün?

- Zidane.

Mbappe mi, Cristiano Ronaldo mu?

- Zor bir soru... Cristiano ile uzun süre birlikte çalıştım, o tarihin en iyi oyuncusu olabilir ve Mbappe de o yolda ilerliyor.

Dünya Kupası'na gitmek için ne verirdin?

- Tüm heyecanımı.