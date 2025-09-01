Marco Asensio, resmen Fenerbahçe'de!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

ASENSIO: 'SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERECEĞİZ'

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.

DEVİN ÖZEK: 'F.BAHÇE İÇİN CAN ATIYORDU'

Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

İspanyol yıldız, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı terletecek.

RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi ile çıktığı 21 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU DA DUYURDU





Öte yandan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini de duyurdu.

Sarı - lacivertliler, Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte ilk sözleri...

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Kerem, “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi. Sayın Hakan Safi de bana, ‘Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.’ dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.’ dediler. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim.” açıklamasında bulundu.

Devin Özek: 'Özel motivasyonu...'

Futbol direktörü Devin Özek ise “Kerem'i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle birlikte başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz.” diye konuştu.

BENFICA AÇIKLAMIŞTI

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri yer almıştı.

