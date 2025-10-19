Marco Asensio: 'Kariyerim için Fenerbahçe çok önemli!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşırken müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi.

Mücadelenin ardından ise sarı - lacivertlilerde Asensio, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

LEVENT MERCAN: EN ÖNEMLİSİ GALİBİYET

"Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antrenman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet...

Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."

Haberin Devamı

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: DÜŞÜŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ





"Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım. Çalışıyoruz. İlk yarı çok çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim.

Rehavetin göstergesi değil. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2-0, 3-0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla özgüvenli oluyor. Fazla özgüven de hataya neden oluyor. Bunlara çalışıyoruz."

ASENSIO: KARİYERİM İÇİN FENERBAHÇE ÇOK ÖNEMLİ

"Öncelikle çok mutluyum. Her şeyden önce galibiyetten dolayı mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Taraftarlarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyuz. Umarım atmış olduğum gol, gelecekte diğer gollerimi getirir.

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim amacımız, isteğimiz Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirebilmek. Ben de katkı sağlamak, en iyimi göstermek istiyorum. Kariyerim açısından Fenerbahçe'de başarılı olmak çok önemli. Şampiyonluk çok önemli. Hedefimiz bu. Fenerbahçe'nin hak ettiği şey lig şampiyonluğudur."

Haberin Devamı